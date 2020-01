GIOVANE TEATINO SORPRESO A MASTURBARSI DAVANTI AD UNA SCUOLA PESCARESE. Nella prima mattinata odierna personale della Squadra Volante è intervenuto presso la locale via Roma ove era stato segnalato al 113 un uomo che mostrava i genitali ai ragazzini che stavano facendo accesso alla scuola. Giunti immediatamente sul posto prima che la situazione potesse degenerare, i poliziotti hanno bloccato ed identificato il soggetto per P.C. incensurato originario di Chieti. Lo stesso è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla presenza di minorenni, ai sensi dell’art. 527 secondo comma c.p. reato per il quale è prevista la reclusione fino a 4 anni.

Redazione Independent