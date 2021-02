Giovane madre pescarese muore a soli 44 anni

MUORE A SOLI 44 ANNI. DOLORE TRA PESCARA, MILANO E CUGNOLI. Ieri pomeriggio, ci ha ha lasciati prematuramente, perdendo la sua battaglia, la cara amica Giovanna Perconti, di soli 44 anni. Era nata a Cugnoli, ma aveva vissuto sempre a Pescara e, da pochi mesi, si era trasferita a Milano per coronare il suo sogno. Laureata in Lettere, aveva lavorato nel settore della moda, una delle sue grandi passioni, insieme ai viaggi e alla fotografia. La sua disarmante dolcezza, la sua allegria contagiosa, la sua determinazione e il suo amore per la vita rimarranno indelebili nei cuori e negli occhi di amici e familiari che sui social stanno lasciando testimonianza di questo grande dolore. Giovanna lascia la figlia Sheryl, il marito Venanzio, i genitori, le sorelle e tanti moltssimi amici.

Il suo funerale si terrà il 1 marzo alle ore 15 presso la Chiesa S. Pietro Apostolo - Chiesa del mare di Pescara. Ora danza nel cielo, dolce amica!

Enza Pietrangelo