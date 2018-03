Già si parla di elezioni "bis"? Gli italiani sono stufi della logica non rispettata dalla politica

LE ELEZIONI IN ITALIA E LA LOGICA NON RISPETTATA DALLA POLITICA. Questa legislatura non e' destinata a sopravvivere, leggo su alcuni quotidiani italiani. E subito scattano i nervi di chi non puo' soffrire piu' di tanto i giochetti politici. Vediamo un po'. Perche' hanno votato gli italiani? Per stabilire, appunto con il voto, chi puo' prendere in mano il governo e guidare l'Italia verso sentieri migliori. Nossignori. Gli italiani hanno votato per stare lontani dal lavoro per qualche ora e divertirsi a fare pronostici. Deve essere cosi', eppure pochi giorni dopo avere tirato le somme ci sono tre partiti con i numeri necessari per formare un governo. Se non e' cosi', allora perche' hanno votato? E oggi parlano di nuove elezioni, per le quali, tra l'altro, occorre affrontare enormi spese? Come disse ieri al nostro giornale il deputato della Florida Ron De Santis, il CD ha la maggioranza alla Camera e al Senato, subito seguito dal M5s. Dicono: gia' ma Centrodestra e Movimento 5stelle si odiano, come potrebbero lavorare insieme? Senza fare lunghi passi all'indietro per arrivare alla conclusione che la nostra Costituzione e' poco chiara nel lato puramente politico, ricordiamo che negli Stati Uniti un partito e' al comando (anche se con pochi seggi in piu' al Congresso rispetto agli avversari) e il secondo fa il dovere che di solito fanno i secondi. Ragionamenti logici che forse alla stampa (la conosco, la conosco) non interessa, perche' ha bisogno ogni giorno di riempire le pagine dei giornali. Cosi', elezioni= bis,una a colazione, l'altra a cena.

Benny Manocchia