Furto con spaccata nella notte a Montesilvano. I ladri intorno alle 4.00 hanno sfondato la vetrina del bar tabacchi della stazione di carburanti IP in via Giovanni Chiarini. Una volta dentro i malviventi hanno portato via sigarette, gratta e vinci e merca varia, per un valore di diverse migliaia di euro, oltre ad aver procurato danni ingenti alla vetrina principale. Il blitz ladresco sarebbe durato pochissimi minuti, segno che lascerebbe pensare che ad agire siano stati dei 'professionisti del crimine'. Una volta scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montesilvano che si stanno occupando delle indagini, e i due proprietari. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che gli investigatori stanno esaminando.

Costantino Spina