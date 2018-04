FRIGORIFERI DI DESIGN PER UNA CUCINA COLORATA. Al di là della sua evidente funzione pratica, il frigorifero è un elettrodomestico che contribuisce anche ad arredare la cucina: la sua mole è così imponente che non può passare inosservata, con un impatto estetico da non trascurare. Insomma, nel momento in cui si sceglie il modello di frigo da acquistare, è bene non sottovalutare il suo aspetto. Sempre più spesso è possibile trovare in commercio delle proposte ricche di colori: ecco perché vale la pena di prenderle in considerazione.

IL FRIGORIFERO COLORATO. Un frigorifero colorato in cucina è foriero di uno stile giovane e trasmette allegria e vivacità: è la soluzione ideale, insomma, per un appartamento che ha bisogno di un tocco di design. Al di là delle classiche soluzioni in acciaio inox, i modelli monocromatici garantiscono gioia e personalità nell'ambiente in cui sono collocati. Se poi sono dotati della tecnologia No Frost, tanto meglio: questo sistema, infatti, è concepito e messo a punto per prevenire la formazione del ghiaccio, e quindi evita di dover provvedere di tanto in tanto alla sbrinatura. Nella maggior parte dei casi il frigo è ventilato al proprio interno: la presenza di aria fa sì che gli alimenti si possano conservare più a lungo, durando di più e non subendo le conseguenze negative delle muffe.

IL DESIGN DEL FRIGO. Cliccando su https://www.yeppon.it/grandi-elettrodomestici/frigoriferi/, è possibile esplorare un ricco catalogo con proposte per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Chi ha a che fare con una cucina di piccole dimensioni, magari perché vive da solo in un monolocale, può optare per un frigo dal formato mignon, anche per sottotavolo, capace di ottimizzare la superficie a disposizione e di ridurre gli ingombri. D'altro canto, i nuclei familiari più numerosi possono trovare utile il ricorso a un frigo grande con due ante, che permette di fare la spesa anche solo una volta alla settimana.

LA CLASSE ENERGETICA. Sono tanti i parametri che è opportuno prendere in considerazione in vista dell'acquisto di un frigo, ma di certo non si può fare a meno di pensare alla classe energetica: come noto, più è alta e più i consumi sono ridotti. Diminuire il consumo di energia elettrica ha un impatto ben visibile sul portafoglio e sulle bollette: i modelli di ultima generazione, in ogni caso, sono almeno di classe A+, e quindi garanti di un risparmio consistente.

COME SCEGLIERE LO STILE DEL FRIGO. Lo stile del frigo va scelto, naturalmente, anche in base alle caratteristiche e all'aspetto della cucina a cui è destinato: un piacevole effetto di contrasto, per esempio, è quello che prevede di inserire in una cucina moderna, minimal e contemporanea un frigo dal design vintage, magari catapultato nel futuro direttamente dagli anni '50, con tonalità cromatiche forti e linee old fashion tanto suggestive quanto affascinanti. Il mix tra gusto retrò e tecnologie all'avanguardia è di sicuro effetto. Non va sottovalutata, poi, la bellezza di un frigorifero bombato, destinato a diventare un'icona: di libera installazione, è raccomandato per le cucine più moderne ed è in grado di modificare il modo in cui questo tipo di elettrodomestico viene vissuto.

IL FRIGO DI LUSSO. Anche un frigo può essere di lusso, comunque: che sia contraddistinto da tinte sgargianti o che sia ispirato ai disegni della pop art, coniuga le tecnologie più recenti con un design curato in ogni particolare, così da trasformarsi in un prodotto che è al tempo stesso versatile e unico nel suo genere, con un tocco anti-conformista. E così, come si accennava in precedenza, anche un oggetto quotidiano può assumere le sembianze di un arredo di design, integrato in un ambiente moderno o classico. Tra i materiali, è raccomandato l'acciaio inox micropallinato, perfetto per entrare a contatto con i cibi in virtù delle sue proprietà anti-batteriche; ma non mancano soluzioni con gli interni arricchiti da elementi in vetro temperato o da dettagli in alluminio.

Redazione Independent