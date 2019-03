Folle e pazzo di gelosia accoltella l' ex fidanzata che lo aveva lasciato. Lei e' grave

ORRORE A TORTORETO PER LE COLTELLATE INFERTE AD UNA DONNA DALL'EX FIDANZATO. Momenti di pura follia questa mattina a Tortoreto dove un uomo di 34 anni della provincia di Teramo ha prima fermato la sua compagna per strada e poi l'ha aggredita con tre coltellate all'addome e al torace ferendola in modo grave. La scena e' avvenuta sul lungomare del comune della costa teramana frequentatissimo in quel momento: e, infatti, diverse persone sono intervenute per soccorrere la povera vittima, una 39enne del luogo, mentre l' aggressore si era gia' dato alla fuga.

Poco dopo e' stato rintracciato dai Carabinieri di Tortoreto e arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violenza privata. Da quanto si e' appreso l'uomo ha anche tentato di ferirsi senza riuscirci. Cos' dopo le medicazioni è stato rinchiuso nel carcere teramano di Castrogno, a disposizione del pm Enrica Medori.

Molto piu' seria, invece, la situazione clinica della 39enne. Trasferita d'urgenza all'ospedale 'Mazzini' di Teramo per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico ed adesso e' in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Per i medici saranno decisive le prossime ore.

Gli investigatori hanno sequestrato il coltello usato per l'aggressione, con lama di 22 centimetri, e le auto di entrambi.



Redazione Independent