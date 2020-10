Focolaio alla scuola media Rossetti: 600 studenti in isolamento fiduciario

PESCARA: CLUSTER COVID NELLA SCUOLA MEDIA ROSSETTI. Brutte notizie per la città di Pescara. Un focolaio di Coronavirus e' stato scoperto dopo che un insegnante e nove studenti della scuola media statale Rossetti sono risultati positivi al coronavirus. Ovviamente é scattato il piano di sicurezza anti-contagio che ha imposto lo stop alla didattica in classe e l'isolamento fiduciario per gli utenti della struttura scolastica di via Raffaello.

IN QUARANTENA 600 STUDENTI. In pratica la misura riguarda 28 classi: oltre alle medie, nel plesso sono ospitate tre quinte elementari dell’Istituto comprensivo 5. Più di 600, tra studenti, docenti e collaboratori scolastici, le persone che dovranno rimanere in isolamento fiduciario. L’intenzione è di sottoporre a tampone tutti gli studenti della scuola, circa 540, oltre agli insegnanti e al personale dell’istituto.

Redazione Independent