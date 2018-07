"FIT BEAUTY", LA STRATEGIA DEFINITIVA PER DIVENTARE SANI E BELLISSIMI. Tutti sappiamo che fare attività fisica fa bene alla salute. Ogni giorni siamo bombardati da servizi che ci consigliano di bere molta acqua, mangiare sano e fare attività fisica. Gli antichi romani recitavano “Mens sana in corpore sano” dando prova del fatto che già allora si conosceva l’importanza di aver un corpo atletico per avere una mente attiva. Oggi però lo stile di vita si è trasformato, sono arrivate le comodità del mondo moderno, macchine, autobus, poche persone fanno lavori manuali e molti hanno lavori che richiedono uno sforzo fisico minimo, spesso seduti davanti a un pc per giornate intere. Quali sono dunque alcuni benefici del praticare attività fisica?

1) Migliora il tuo umore.





Quando pratichi esercizio fisico il tuo cervello rilascia endorfine, un particolare ormone che agisce in modo simile ad un antidepressivo, e fa sentire più sereni e rilassati. Un recente studio dei ricercatori Smits e Michael Otto ha mostrato che l’esercizio fisico è un efficace trattamento per depressioni lievi e moderate. Un pessimo umore non è più un ostacolo all’esercizio, ma è il vero motivo per fare esercizio!

2) Riduce il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari.





Fare esercizio aumenta il colesterolo HDL, anche chiamato “colesterolo buono”, che aiuta ad eliminare il “colesterolo cattivo”, LDL. Il colesterolo LDL tende ad accumularsi sulle pareti dei vasi sanguigni diminuendone lo spessore e provocando l’aumento della pressione del sangue.





L’attività fisica provoca anche la diminuzione dei trigliceridi. Ciò fa si che il tuo sangue scorra in modo fluido, senza ostacoli, quindi diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari. Infatti, un’attività fisica regolare può aiutarti a prevenire o a contenere un ampio spettro di problemi di salute come gli infarti, sindromi metaboliche, diabete di tipo 2, depressione, certi tipi di cancro e artriti.





3) Riduce lo stress e l’ansia.





Per le persone con disturbi d’ansia, l’esercizio riduce le alterazioni fisiologiche associate alla paura come il battito cardiaco accelerato e la respirazione più rapida.





4) Migliora la qualità del sonno.





Attività fisica regolare può aiutare ad addormentarsi più velocemente e profondamente. Però non andare a fare attività fisica prima di andare a dormire o potresti essere troppo energizzato per addormentarti.





5) Controlla il tuo peso.





L’esercizio può aiutarti a non aumentare di peso o a ridurre il peso. Quando fai esercizio fisico bruci calorie e più intensa è l’attività più calorie bruci. Se non riesci a fare esercizio fisico puoi cercare di essere più attivo durante il giorno facendo le scale invece di prendere l’ascensore o andando a lavorare in bicicletta invece che in macchina.





Le Charme e Fit Beauty





Centro Estetico Le Charme presenta Fit Beauty: si basa sull’idea -confermata da medici, nutrizionisti e scienziati di fama internazionale- che ogni trattamento estetico, per essere davvero completo e per esaltare al massimo la bellezza e la forma fisica del paziente, debba essere necessariamente accompagnato dalla giusta attività fisica. Ilpresenta: si basa sull’idea -confermata da medici, nutrizionisti e scienziati di fama internazionale- che ogni trattamento estetico, per essere davvero completo e per esaltare al massimo la bellezza e la forma fisica del paziente, debba essere necessariamente accompagnato dalla giusta attività fisica.





Fare sport (ovviamente non a caso, ma seguendo esercizi appositamente pensati per le proprie esigenze personali) è dunque fondamentale per stare bene e per valorizzare al massimo i trattamenti di ultimissima generazione effettuati presso il Centro Estetico Le Charme. Ed è proprio a partire da questo assunto, ampiamente condiviso dallo staff del Centro, che nasce Fit Beauty, un progetto che può essere definito anche come il completamento ideale di ogni seduta di bellezza, il modo più adatto per esaltare i risultati riscontrati (pelle più tonica, consistente ed elastica, ringiovanimento cutaneo e progressiva attenuazione della cellulite) e soprattutto protrarli a lungo nel tempo.





Principio cardine di Fit Beauty è l’EMS acronimo di Electro Muscle Stimulation: si tratta di un allenamento total body sviluppato e progettato dalla AQ8 System che utilizza l’elettrostimolazione muscolare, ed è proprio questa la grande intuizione che c’è dietro l’EMS: l’attivazione muscolare è completa perché alla contrazione passiva dell’elettrostimolazione si abbina una contrazione attiva ottenuta con il movimento del corpo.





iBody





iBody è una tecnologia che utilizza due diversi manipoli per contrastare i diversi inestetismi di viso e corpo.





Il manipolo “LPG” è dotato di due rulli computerizzati e di un’aspirazione ritmata che permettono di creare una plica cutanea con un’azione di “avvolgimento” e “scollamento” del tessuto connettivo, stimolando i tessuti e agendo in modo mirato sulla cellulite, sul drenaggio linfatico, sul rilassamento ed il rimodellamento del corpo. Il manipolo “V-RF” utilizza la più avanzata tecnologia MORVS (Multi-Channel-Optimized-RF-and-Vacuum-Suction-Technology). La potenza RF bersaglia la cellulite sulle varie zone del corpo, da quelle con maggior spessore alle zone più sensibili e ottimizza la produzione di collagene ed elastina. La Vacuum Terapia integrata lavora con la potenza della Radiofrequenza per aumentare il flusso del sangue ed il drenaggio linfatico, stimola il metabolismo a ridurre gli accumoli adiposi ed il modellamento del corpo. Un innovativo sistema di raffreddamento garantisce trattamenti sicuri e piacevoli, consente il trattamento efficace dei cedimenti, del rilassamento cutaneo e delle smagliature. Il manipolo “V-RF” è dotato di tre testine intercambiabili che si possono utilizzare per diversi inestetismi: zone ampie come pancia, fianchi, bracce ed addome, aree piccole e sensibili come guance, collo, interno cosce e sotto le braccia, e sul viso nel caso di rilassamento cutaneo.

Redazione Independent