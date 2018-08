Finisce la legislatura D'Alfonso con lo scioglimento del Consiglio regionale il 16 agosto

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DI PANGRAZIO PREDISPONE DECRETO ENTRO IL 16 AGOSTO. Il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha riunito oggi a L'Aquila a Palazzo dell'Emiciclo la Direzione Affari Istituzionali e della Presidenza del Consiglio, per valutare gli atti e gli adempimenti conseguenti le dimissioni del Presidente della Regione Abruzzo Sen. Luciano D'Alfonso. Il Presidente ha chiesto agli uffici di definire e predisporre il decreto di scioglimento del Consiglio regionale dell'Abruzzo, per la sottoscrizione entro e non oltre il prossimo16 agosto 2018 con la contestuale notifica al Vicepresidente On. Giovanni Lolli ed ai Consiglieri regionali.

A questo punto, gli assessori resteranno in carica solamente per gli affari urgenti. Le prossime elezioni regionali per il rinnovo delle poltrone presso l'Emiciclo regionale saranno a novembre o a dicembre.

Redazione Independent