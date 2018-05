FINALMENTE UN GOVERNO! MA ATTENZIONE... Situazione un po' complicata, anche se Di Maio e Salvini hanno raggiunto il punto in cui potrebbe esserci un nuovo governo. Soprattutto perche' Silvio Berlusconi si e' tirato da parte. Stranamente Di Maio dice che lo stallo non era per la presenza del cav. "E' colpa di Salvini" ha detto. Ma tanto, che cosa conta? Berlusconi ha detto "sono fuori" ma si e' riservato il diritto di non dare la fiducia all'eventuale governo. Mani libere per decidere passo passo, ha detto Berlusconi. Che vuol dire? Vuol dire che Forza Italia ha 59 deputati alla Camera e 33 senatori. Numeri che sarebbero sottratti dal totale dei parlamentari, ossia 950 parlamentari, il piu' numeroso (e caro) di tutti. Comunque la vera lotta sara' nella scelta del premier. Per Mattarella (lo ha fatto chiaramente intendere) dovra' essere un "terzo" al di sopra delle parti. Cioe' un signore che non e' ne' di destra ne' di sinistra. Che cosa resta? Comunque il nuovo governo dovrebbe arrivare in giornata. Chi e' a un passo dal potere affronta qualsiasi problema pur di ottenere l'ambita poltrona. Ma cerchiamo di non vantarci. Il nostro e' un sistema che negli anni ha provato di essere insicuro, creato da dilettanti della politica interessati al mensile solido che assicura una vecchiaia sicura. Una Italia sicura di come vanno le cose. Forse non contenta, pero' abbiamo il piu' bel periodo estivo del mondo, il cibo che invidiano due continenti, il sorriso splendido delle nostre ragazze. Al diavolo la politica!

Benny Manocchia