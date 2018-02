Festino a base di coca e sesso finisce male: trans acoltellato, dentista arrestato

NOTTE FOLLE A CHIETI SCALO FINISCE IN TRAGEDIA. È finito in tragedia, con un transessuale accoltellato ed un professionista indagato per tentato omicidio, la notte folle vissuta all'interno di un appartamento nella centralissima viale Benedetto Croce a Chieti Scalo.

Un colombiano di 21 anni, che esercita il mestiere più antico del mondo, è stato picchiato e accoltellato più volte. A colpirlo - secondo gli investigatori - è stato il padrone di casa, un odontoiatra di 30 anni originario di Casalincontrada ferito a sua volta.

Alla base del litigio sembrerebbe il mancato accordo sul prezzo della prestazione sessuale. Ma le indagini a cura del sostituto procuratore Marika Ponziani vanno avanti per ricostruire esattamente la dinamica del festino a base di sesso e droga.

Redazione Independent