FERRAGOSTO INTOCCABILE. Agosto andiamo, e' tempo di tornare a casa, dopo le ferie. E naturalmente dopo Ferragosto. Cioe' il giorno 15 del mese, il giorno dell'Assunzione di Maria Vergine, madre di Cristo, in Paradiso. Una festa tutta italiana celebrata dal 1975. In realta' fu la Roma imperiale a riconoscere le ferie Augusti (riposo di Augusto), in onore di Ottaviano Augusto. Una festa che coinvolge in qualche modo, la cultura, l'estro, l'inventiva di casa nostra, dalle celebrazioni religiose alla cucina invidiata dal resto mondo, come ho avuto modo di constatare nei miei lunghi viaggi da un continente all'altro. Orgogliosi del nostro ferragosto, dal Palio di Siena, al Palio delle Pupe di Cappelle sul Tavo, alle multiple celebrazioni siciliane e sarde, la Costa Smeralda, che e' uno dei centri piu' belli del mondo dove a ferragosto si riuniscono i veri amanti della splendida natura. Potremmo andare avanti cosi' per un po' di tempo. Ferragosto forse segnala la fine dell'estate e l'inizio di un nuovo periodo migliore dell'anno. In verita' e' un momento triste per molti giovani. Dovranno dire addio alle ragazze che hanno conosciuto durante il ferragosto e prima ancora, che preparano le valige per tornare a casa. Quarantatre anni dall'avvio ufficiale del ferragosto, non si avverte il desiderio di cambiare,di creare un'altra festa.un'altra ricorrenza. E si puo' essere sicuri che onoreranno l'Assunzione fino a quando ci sara' un credente.

Benny Manocchia