FATHER'S DAY IN USA? POCHI LO RISPETTANO. Mother's day, la giornata della mamma, in America viene celebrata il 13 di maggio. Una ricorrenza che in questa nazione e' attesa con ansia. Radio, televisione, giornali dedicano servizi speciali sulla donna, sulle madri, sull'importanza dei loro compiti nella societa'. In famiglia fanno a gara per assicurarsi il piu' bel regalo da dare alla madre. Non ricordavo la data del father's day, la giornata del padre e ho chiesto a diverse persone. Esitazioni,dubbi, nessuno ha saputo dirmi la data. E' la verta'. Poi ho appreso che il papa' e' onorato il 17 di questo mese. I giornali, le tv non ne parlano. Father's day lasciato da parte. Il divario tra i due gender e' enorme. L'americano proprio non sente alcun dovere di onorare il pater familias. Ho fatto ricerche e ho appreso che e' stato sempre cosi', da quando questa nazione decise di creare il Father's day. Il giorno non ha importanza, passa via come il vento di marzo. Cosi' ho chiesto ad amici il perche' di questo strano, anzi inspiegabile sentimento. Gli uomini mi hanno detto che sono state le donne a imporre un particolare valore alla loro giornata, dimenticando il giorno dedicato all'uomo. Le donne, invece, mi hanno spiegato: gli uomini preferiscono restare nell'ombra, anche se non rifiutano ottimi regali soprattuto dalle figlie. Perche' ho messo in rilievo questa in fondo sciocca situazione? Semplicemente perche' la differenza tra USA e Italia per quanto riguarda l'amore, il rispetto per papa', e' enorme. Forse, scusate la presunzione,in questo campo siamo piu' bravi noi.

Foto satirica dell'artista montesilvanese Pep Marchegiani (di qualche anno fa..)

Benny Manocchia (USA)