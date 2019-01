Faceva prostituire la figlia appena 12enne, arrestata madre sciacallo. E i clienti?

UN'ORRIBILE STORIA DI DEGRADO PESCARESE. Nella mattinata di ieri gli Agenti della Squadra Mobile di Pescara hanno messo le manette a L.I.A., 52enne residente in questo centro, perchè responsabile di reati gravissimi. L’arresto veniva eseguito, infatti, in esecuzione della sentenza emessa in data 4 maggio 2016 dal Tribunale di Pescara, confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila e resa definitiva dalla Corte di Cassazione il 5 dicembre 2018. La donna è stata condannata alla pena di 9 anni e mesi tre di reclusione, 25.000 euro di multa, oltre alla perdita perpetua della patria potestà.

I FATTI RISALGONO A LUGLIO-AGOSTO 2011. La condanna era conseguente alla commissione dei reati di cui agli art.600 bis e 602 ter commessi a Pescara nel luglio ed agosto 2011. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile consentirono di accertare come la donna, in diverse occasioni, induceva la figlia minore di anni 12 a prostituirsi in cambio di denaro. L’arrestata è stata associata presso il carcere di Chieti.

Redazione Independent