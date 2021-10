Fabio Stella é il primo assessore pentastellato d’Abruzzo

Fabio Stella, 49 anni di Chieti, é il primo assessore pentastellato d’Abruzzo. Dalla nascita del Movimento 5 Stelle ad oggi, infatti, mai un politico del partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio aveva ricoperto tale ruolo. Si occuperà di Sanità nella Giunta Ferrara al Comune di Chieti al posto di Giancarlo Cascini dimessosi per via del suo impegno professionale, molto gravoso, come medico di base.

La carriera politica di Stella negli ultimi anni é stata molto intensa. È stato icapo segreteria, nei governi Conte 1 e Conte 2, per il Ministero della Cultura. Questa è la sua prima carica amministrativa a Chieti ed ha avuto dal sindaco Diego Ferrara le deleghe a Sanita’, Pari Opportunita’, Tso e Randagismo.

“Il lavoro della Giunta non si ferma e va avanti con nuova energia – dice Ferrara. -Torno a ringraziare Giancarlo Cascini per la sua disponibilita’ e a Fabio Stella giunga il mio benvenuto e buon lavoro per il suo ingresso nel nostro esecutivo. Il lavoro che ci aspetta entra ora nel vivo e il fronte della Sanita’ sara’ una delle priorita’ della nostra azione amministrativa, sia come Comune presidente del Comitato ristretto dei sindaci Asl, sia per la situazione del nostro presidio e della sanita’ territoriale dopo la pandemia, in attesa dell’auspicato rilancio di cui le strutture necessitano. Abbiamo appena adottato il Dup in Giunta e ci prepariamo ad approvare il Bilancio in Consiglio comunale, cosa che ci consentira’ una programmazione piu’ ampia su vari fronti e di entrare nel vivo del nostro programma di mandato”.