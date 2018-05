FBI, ORGANIZZAZIONE UFFICIALE DI SPIE. Fin dall'inizio, nel 1908, fu stabilito che Federal Bureau of Investigation (ufficio federale di investigazioni) sarebbe stato una organizzazione statale basata sul lavoro (piu' o meno ufficiale) di spie, gente preparata, spesso avvocati, ma sempre spie addette a recuperare tutte le informazioni che chiameremo illegali. All'inizio l'FBI seguiva i problemi delle droghe, liquori, rapine. Lentamente, negli anni, l'FBI ha sempre piu' acquisito potere, prendendo decisioni che spesso erano contrarie a quelle richieste dal presidente degli Stati Uniti, che tra l'altro nomina il direttore del Federal Bureau. Piu' passava tempo e piu' l'organizzazione si sentiva padrona di certe situazioni, anche perche' l'enorme cumulo di lavoro nel mettere assieme i dati di chi era investigato aveva creato dossier dal presidente giu' giu' fino al portiere di un palazzo. La storia ci ricorda l'enorme burrasca creata dal direttore Edgar Hoover quando John Kennedy era presidente. Non si sono mai conosciuti i dettagli della lotta, ma a un certo punto Hoover disse chiaramente al presidente: abbiamo molte cose sconosciute della famiglia Kennedy... Oggi e' ancora peggio. Comey prima e poi Mueller non hanno mai negato di essere stati vicini a Hillary Clinton e di avere iniziato una campagna contro Trump. Un anno dopo e' venuto fuori assolutamente nulla e proprio in questi giorni e' in corso una battaglia ai ferri corti tra Casa Bianca e FBI e non si sa come andra' a finire. Tutto sommato, l'FBI sara' sempre l'FBI, l'organizzazione che ha l'assoluto potere di investigare qualsiasi cittadino. A meno che Washington decida di chiudere l'organizzazione delle spie. Ma non avverra' mai.

Benny Manocchia