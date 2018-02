Eroine della neve sempre piu' brave

EROINE NELLA NEVE SEMPRE PIU' BRAVE. Un caloroso applauso alle ragazze biancorossoverde che hanno preso parte alle olimpiadi invernali in Corea. Anche grazie a loro l'Italia ha vinto dieci medaglie: 3 oro, 2 argento, 5 bronzo. Niente male per una nazione che vede neve di tanto in tanto e pratica gli sport bianchi come divertimento, passatempo, oppure come avvenimento dove mostrare gli stupendi abbigliamenti invernali di casa nostra. Per i maschi il ragionamento e' un altro, riguarda le localita' dove possono allenarsi, che hanno tutti un lavoro che li tiene lontani dai campi di sci, dalle piste innevate, soprattutto nel nord della penisola. Comunque, la sensazione che si prova seguendo le olimpiadi coreane, (che chiudono oggi) e' stata per molti una olimpiade per le donne, delle donne, sempre piu' brave, piu' preparate, sempre piu' agguerrite. E quest'anno le atlete hanno detto agli atleti: quello che puoi fare tu, noi possiamo fare, meglio... Arianna Fontana (primo oro alle olimpiadi invernali) Sofia Goggia, Federica Brignone hanno dimostrato che anche da noi le atlete possono vincere e fare esultare gli appassionati italiani della neve. Le loro medaglie vanno ad aggiungersi alle 243 medagliie oro nell'insieme del medagliere inverno-estate,la quinta posizione nel totale mondiale. Certo,facciamo meglio nelle olimpiadi sotto il solleone, cosi' come fanno le atlete che si allenano ogni giorno dell'anno sui campi di neve della Norvegia, Finlandia, Svezia ecc..Dopo tutto, l'Italia e' il paese del sole..

Benny Manocchia