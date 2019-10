Enrica Sabatini (Rousseau): "Respinti tutti gli attacchi hacker"

ENRICA SABATINI (M5S): "ROUSSEAU E' SICURA". "Tutte le critiche riportate dai giornali riguardano una piattaforma che non e' piu' in uso. La piattaforma e' stata messa in sicurezza ed e' stata creata una nuova area voto, che rispetta sicurezza e privacy. E' un percorso che richiede anche nel tempo, Rousseau e' nata tre anni fa". Lo afferma ai microfoni del Tg La7 Enrica Sabatini, dell'Associazione Rousseau, pescarese ed ex consigliera comunale del capoluogo adriarico. "Noi siamo riusciti a respingere tutte le attivita' di chi voleva che questo voto andasse nella direzione giusta", spiega Sabatini replicando a chi gli chiede se ci fossero stati attacchi hacker.

ATTESA PER L'ESITO DELLA VOTAZIONE. Gli iscritti a M5S hanno votato su Rousseau ed adesso c'è l'attesa per l'esito del quesito sull'alleanza di governo col Partito Democratico. Da quanto si apprende c'è stato un boom di affluenza: 73 mila voti.





