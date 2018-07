ENRICA SABATINI (M5S): FORZA ITALIA STAMPELLA DEL PARTITO DEMOCRATICO". Il Movimento 5 Stelle attacca la decisione di tre consiglieri di Forza Italia per aver dato il numero legale alla maggioranza di centrosinistra che ieri sera in Consiglio comunale a Pescara non aveva neanche il numero minimo di consiglieri per poter votare una delibera di ratifica.

Per la votazione della delibera di ratifica sono necessari, infatti, 17 consiglieri presenti, ma i consiglieri del centrosinistra in aula erano solo in 14. Così i tre consiglieri di Forza Italia Luigi Albore Mascia, Marcello Antonelli e Fabrizio Rapposelli partecipando al voto hanno fatto da stampella al Sindaco Marco Alessandrini che li ha addirittura ringraziati in aula.

<<Consiglio comunale di martedì scorso ed aveva registrato un esito infruttuoso, insieme ad altre due delibere, proprio a causa dell'assenza, o forse il “mal di pancia” di diversi consiglieri comunali di maggioranza>> commenta la capogruppo M5S di Pescara Enrica Sabatini <<ma ieri sera durante un Consiglio comunale, convocato in fretta e furia per la scadenza imminente dei termini, i consiglieri di Forza Italia Antonelli, Mascia e Rapposelli sono andati in soccorso del Partito Democratico e del Sindaco Marco Alessandrini>>.

<<Prendiamo atto dell'atteggiamento morbido di Forza Italia nei confronti di chi ha amministrato così male Pescara negli ultimi 4 anni e di voler compensare le mancanze di un PD che non riesce neanche a garantire il numero minimo di consiglieri presenti per la votazione di una delibera in scadenza> conclude la capogruppo Sabatini <I cittadini pescaresi, vedendo certi atteggiamenti, sapranno riconoscere alle prossime elezioni amministrative quale sia stata l'unica parte politica che si sia opposta davvero alla gestione PD in questi anni di mal governo>>.

Redazione Independent