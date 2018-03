Elezioni: un milione 45mila e 163 gli abruzzesi aventi diritto al voto

ELEZIONI: UN MILIONE 45MILA GLI ABRUZZESI AVENTI DIRITTO AL VOTO. Oggi domenica 4 marzo 2018 il popolo italiano è chiamato alle urne, aperte dalle ore 7 alle 23, si vota soltanto oggi, per le elezioni di rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sono un milione 45 mila e 163 gli abruzzesi aventi diritto al voto, in prevalenza donne (538.999) rispetto agli uomini (506.164) e che, stando al trend di affluenza attuale, circa il 20% delle ore 12, sembra possa deteminare una percentuale di votazioni da record.

COME SI VOTA. Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale. Chi avesse smarrito la propria tessera, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali che saranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto. In questo video a cura del Ministero dell'Interno vengono spiegate le modalità di voto che preghiamo di guardare onde evitare che questi possa essere dichiarato nullo per votazione errata.

Redazione Independent