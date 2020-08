Elezioni, sicurezza e costi di sanificazione. Slitta apertura scuole al 24 settembre

SLITTA LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE ABRUZZESI AL 24 SETTEMBRE. La riapertura delle scuole in Abruzzo potrebbe slittare al 24 di settembre, invece che al 14 settembre come anunciato dal Ministro dell'Istruzione Azzolina. A propendere per un nuovo prolungamento della sospensione delle lezioni e' il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio il quale ha sottolineato le problematiche legate ai costi di sanificazione degli istituti scolastici abruzzesi impegnati, come sappiamo, nelle elezioni amministrative e nel referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. "La decisione definitiva, ha spiegato Marsilio, verra' pero' presa lunedi' di concerto con le parti interessate". Insomma le problematiche legate alla diffusione del virus di Wuhan non sembrano cessare segno che la pandemia globale e' un problema tutt'altro che semplice da affrontare.

Redazione Independent