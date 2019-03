Elezioni: il PD scarica 'Zagat' Alessandrini: "Non mi ricandido per un secondo mandato"

ELEZIONI: IL PD SCARICA ALESSANDRINI. Il legale pescarese Marco Alessandrini, 48 anni, ha spiegato di non avere gradito la “freddezza” con la quale il suo partito ha accolto la sua disponibilità a svolgere un eventuale secondo mandato alla guida della Città di Pescara. "Non sono più disponibile a ricandidarmi. Mi sembra che non ci siano più le condizioni, visto che la coalizione ha deciso di fare una ricerca del candidato a campo largo. Auguri a tutti. Non mi presenterò nemmeno per fare il consigliere". Parole dure quelle del sindaco di Pescara che si allineano anche alle consultazioni nel centrosinistra pescarese per individuare un nome alternativo da presentare alle elezioni del 26 maggio. Il team composto da Enisio Tocco, Moreno Di Pietrantonio, Emilio Longhi, Antonio Blasioli e il senatore Luciano D'Alfonso (tutti del Partito Democratico) è al lavoro, insieme a Daniela Santroni, per trovare una via d'uscita ad una situazione critica: le probabilità di perdere la guida della città piu' grande d'Abruzzo sono altissime. Di sicuro, alle prossime elezioni, ci sarà l’avvocato ed ex deputato Carlo Costantini, animatore del progetto Nuova o Grande Pescara.

Redazione Independent