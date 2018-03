Elezioni: altissima l'affluenza per l'Abruzzo (75,25%). Gli eletti nei collegi uninominali

ELEZIONI: ALTISSIMA L'AFFLUENZA ALLE URNE. I NOMI DEGLI ELETTI. E' stata del 75,29% l'affluenza alle urne in Abruzzo per le politiche 2018 per la Camera. Per il Senato del 75,09%. Dati leggermente sopra il parziale nazionale rispettivamente del 72,96% e del 73,7% dati che denunciano, evidentemente, il desiderio di cambiamento dei cittadini abruzzesi. Nel capoluogo di regione, L'Aquila, l'affluenza alla chiusura dei seggi, per la Camera, e' stata del 76,47% mentre a Pescara del 74,89%.

Di seguito i nomi degli eletti nei collegi uninominali per Camera e Senato, come si può osservare il Movimento 5 Stelle fa l'en plein mentre il centrodestra prende due dei sette seggi disponibili.

Camera dei deputati:

Andrea Coletti: 46,69% (5329 voti)

M5S 46,38% (5037 voti)

Guerino Testa: 30,67%

Lega 14,70% (1462 voti)

Forza Italia 12,60% (1369 voti)

Fratelli d’Italia 4,06% (441 voti)

Noi con l’Italia 0,65% (71 voti) Antonella Allegrino 15,53% (1773 voti)

PD 12,71% (1773 voti)

+Europa 175% (191 voti)

Civica Popolare 0,81% (88 voti)

Italia Europa Insieme 0,44% (48 voti) Ivano Martelli 2,63% (301 voti)

LeU 2,60% (283 voti) Franca Gallerati 1,20% (137 voti)

Potere al Popolo 1,21% Laura Cavaliero 1,07% (123 voti)

Casapound 1,08% (118 voti) Giovanni Marcotullio 0,71% (82 voti)

Il Popolo della famiglia 0,74% (81 voti) Lorenzo Pace 0,67% (77 voti)

Partito comunista 0,64% (70 voti) Beatrice D’Ercole 0,38% (44 voti)

Forza Nuova 0,38% (42 voti) Paola Salis 0,25% (29 voti)

10 volte meglio 0,25% (28 voti) Fabio Pietro Blasioli 0,14% (16 voti)

Partito Valore Umano 0,14% (16 voti)

Senato:

Primo Di Nicola M5S 45,36% (4727 voti)

M5S 44,76% (4468 voti)