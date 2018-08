ELEZIONI REGIONALI ABRUZZO: SI VOTA A NOVEMBRE O A DICEMBRE. Ormai siamo entrati in piena campagna elettorale. Lo si era capito dalle 'polemiche' regionarie del MoVimento 5 Stelle, sospese per accertamenti non meglio precisati. Anche il partito di Matteo Salvini, la Lega, sta scaldando i muscoli attraverso velenose dichiarazioni a mezzo stampa sulle prossime alleanze politiche. Ma la certezza è arrivata da quanto dichiarato dal presidente della Giunta abruzzese Luciano D'Alfonso, eletto senatore lo scorso 4 marzo e chiamato a rispondere all'ultimatum della giunta per le elezioni e immunita del Senato. "Scelgo il Senato. Anche se la decisione l'avevo già presa". In Abruzzo quando si vota? "Credo a novembre o a dicembre". Ricordiamo che l'argomento era quello dell'incompatibilità del doppio incarico di senatore e presidente della Regione come, per altro, espressamente vietato dalla nostra Costituzione.

Gli abruzzesi, dunque, torneranno alle urne per la seconda volta nel 2018. Chi vincerà secondo voi?

Redazione Independent