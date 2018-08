Elezioni Regionali Abruzzo: la Lega corre da sola. Centrodestra nel caos

ABRUZZO: LA LEGA CORRERA' DA SOLA ALLE ELEZIONI REGIONALI. "La Lega correrà da sola". L'annuncio via facebook del coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma spiazza coloro che avevano immaginato un possibile “accordo di governo” col MoVimento 5 stelle ancora impegnato nella scelta del candidato governatore dopo la sospensione delle regionarie. A questo punto, è verosimile che oltre ai due schieramenti sopracitati se ne aggiungeranno come minimo altri tre: il primo rappresentato dal Partito Democratico che potrebbe avere individuato in Giovanni Legnini la figura per unire le varie correnti di centrosinistra, l'altro a sinistra del Pd con Potere al Popolo e il 'solito' Maurizio Acerbo (Rifondazione Comunista), infine il centrodestra (Fratelli d'Italia e Forza Italia) che a questo punto sono nel caos. Queste, ovviamente, sono e restano solamente ipotesi. Tutto puo' cambiare nel giro di poche settimane. Resta inteso che si dovrebbe tornare alle urne in Autunno, tra novembre e dicembre, come si è appreso dalle dichiarazioni dell’ex governatore dimissionario.

Redazione Independent