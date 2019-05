Elezioni Pescara: otto candidati sindaci. Oltre 500 gli aspiranti consiglieri

ELEZIONI PESCARA: OTTO CANDIDATI SINDACI. OLTRE CINQUECENTO GLI ASPIRANTI CONSIGLIERI. Sono otto i candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative pescaresi previste per il 26 maggio . Si tratta di Erika Alessandrini (M5s), Gianluca Baldini (lista civica), Stefano Civitarese (lista civica), Carlo Costantini (polo civico Faremo Grande Pescara), Mirko Iacomelli (Casapound), Carlo Masci (centrodestra), Marinella Sclocco (centrosinistra), Gianni Teodoro (lista civica). Diciassette le liste depositate in Comune per jun totale di oltre 500 i candidati al Consiglio comunale.

MOVIMENTO 5 STELLE

Erika Alessandrini - candidata sindaco

Giampiero Lettere

Filomena (detta Milena) Bevilacqua

Paolo Cacciagrano

Erika Calandra

Chiara Capitanio

Romeo Dionisio Alessio Caputo

Chiara Colangelo

Alessandro D'Addazio

Cinzia D'Alessandro

Tommaso D'Alessandro

Massimiliano Di Censo

Clara Elvira Di Cicco

Domenico Di Giovanni

Massimo Di Renzo

Sara Domanin

Elda Fazi

Maria Giuseppina (detta Giusy) Furgiuele

Fausto Iannucci

Antonino Lamante

Sara Magistro

Francesco Marcheggiani

Renato Marchetti

Marco Martinelli

Gloria Mattioni

Antonio Oronzo

Ena Maria Pacifico

Marco Romano

Lorenzo Rosini

Monica Rossoni

Silvia Sabatini

Simona Salvi

Paolo Sola

CENTROSINISTRA

Partito democratico

Francesco Pagnanelli

Moreno Di Pietrantonio

Daniela Arcieri Mastromattei

Antonio Caroselli

Stefania Catalano

Giacomo Cuzzi

Maria Ida D’Antonio

Michela De Amicis

Biagio De Vincentis

Enzo Del Vecchio

Simona Di Carlo

Tiziana Di Giampietro

Domenico D’Ostilio

Piero Giampietro

Isabella Gigante

Rita Greco

Daniele Intraina

Annalisa Libbi

Emilio Longhi

Meri Lusi

Danielle Mastrangelo

Claudio Mastrangelo

Franca Minnucci

Antonio Natarelli

Andrea Orletti

Fabrizio Perfetto

Giancarlo Pettinicchio

Pina Piccaluga

Marco Presutti

Maria Sarno

Lino Sciambra

Giuseppe detto Pippo Tavan

Pescara città aperta

Giovanni Di Iacovo

Lola Gabriella Berardi

Stefano Casciano Del Papa

Paola Altamura

Alessia Amico

Emanuele Battaglia

Maria Cristina Cicchetti

Orietta Cipriani

Davide Cocozza

Antonio Cotumaccio

Francesca Di Simone

Alfredo Di Cola

Mario Di Francesco

Mario Di Gregorio

Stefano Di Lorenzo

Sara Di Marco

Annie Di Sante

Marolli Federica

Fanì Francesca

Liberatore Daniele

Licheri Lorenzo

Micolitti Andrea

Pascetta Michele

Petroni Simone

Maria Piccirilli

Gianfranco Pinti

Gabriella Rossi

Filippo Maria Scena

Annalisa Silvestri

Mizar Specchio

Maja Sprecacenere

Federica Vicino

Serena Zavatta

Per Sclocco sindaco

Maria Cristina Anchini

Michaela Barattucci

Laura Bertolissi

Andrea Canale

Marco Cilli

Antonio D’Agostino

Pierluigi D’Angelo

Valentina D’Antonio

Anna Maria De Arcangelis

Roberta De Nicola

Tina Dell’Olivastro

Savino Di Nicola

Francesco Fasciani

Mirko Frattarelli

Marusca Garbino

Anna Paola Giansante

Lucia Rosaria Grasso

Mario Valter Lattanzio

Maurizio Leone

Massimo Magri

Maria Mangifesta

Alberto Marino

Maria Luisa Milia

Natalia Orsini

Lino Pace

Edoardo Pisano

Veronica Pomante

Costantino Santori

Daniele Silvestri

Patrizia Tocci

Fabrizio Verzulli

Claudia Viottado

CENTRODESTRA

Forza Italia

Stefania Acerbo

Luigi Albore Mascia

Nino Alessi

Daniela Buccella

Emilia Carusone

Gianluca Centorame

Guido Cerolini Forlini

Claudio Croce

Alessandro D’Alonzo

Angela D’Ercole detta Dercole

Massimiliano D’Urbano

Isabella Del Trecco

Maria Assunta Di Carlo

Alessio Di Pasquale

Giuliano Diodati

Gabriella FacciaLeo Ferretti

Sergio Fioriti

Carla Granchelli

Danilo Ialonardi

Giuliano Mammarella

Anita Mastromattei detta Anita

Massimo Parenti

Pietro Pelagatti

Manuela Peschi

Ivo Petrelli

Emilia Ranalli

Roberto Renzetti

Manola Romano

Eugenio Seccia

Pierluigi Vasile

Lorenzo Verrocchio

Lega

Vincenzo D’Incecco

Marcello Antonelli

Sonia Antonacci

Maurizio Ballone

Virginia Bonetti

Barbara Bosco

Lorenzo Buccella

Maria Rita Carota

Laura Gabriella Crivellone

Mariano D’Andrea

Antonina De Sanctis

Simona Di Bartolomeo

Giancarlo Di Federico

Salvatore Di Pino

Enzo Di Vittorio

Armando Foschi

Benedetto Gasbarro

Andrea Grosso

Mario Alessio Iezzi

Enzia Marino

Livio Marinucci

Patrizia Martelli

Maria Luigia Montopolino

Cristian Orta

Genesio Pitucci

Renato Ranieri

Mauro Renzetti

Andrea Salvati

Giovanni Santilli

Ida Sciarra

Adelchi Sulpizio

Amedeo Volpe

Fratelli d'Italia

Monica Angelini

Graziella Angeloni

Antonella Bottarini

Ilaria Cameli

Rosaria Cannuci

Francesca Capodicasa

Bruno Ciuffetelli

Alfredo Cremonese

Giulio De Carolis

Rocco De Marco

Emanuele Di Iulio

Renato Di Maio

Leo Di Sebastiano

Pasquale Di Taranto

Ergilia Di Teodoro

Romina Faricelli

Marco Aurelio

Getulio Forconi

Valerio Forcucci

Daniele Giansante

Patrizia Marasco

Mariarita Paoni Saccon

eMassimo Pastore

Ada Piano

Bruno Pierangelo

Massimo Pietrangeli

Fabrizio Rapposelli

Francesca Rossini

Domenico Salerno

Francesca Schunck

Pasquale Sozio

Alessia Tatangelo

Zaira Zamparelli

Pescara Futura

Sabatino Andreelli

Stefano Aquilio

Fernando Bellafonte

Giuseppe Bevilacqua

Marco Canale

Simona Casuscelli

Daniela Cecamore

Federico Ciaburro

Sabrina Ciampoli

Lorenzo Cigliano

Simone D’Angelo

Lanfranco De Santis

Luigi Di Alberti

Elena Di Campli

Alessandro Di Domizio

Miriana Di Febo

Lorenzo Di Federico

Italo Di Giovanni

Fabio Diodato

Daniela Fidanza

Fabrizio Fragasso

Simone Gallo

Francesca Gerina

Stefania Iervese

Fernanda Martone

Mariangela Mattei

Giandomenico Palka

Amedeo Petrilli

Valeriano Santurbano

Adamo Scurti

Francesco Tiberi

Valeria Toppett

Amare Pescara

Piacentino D’Ostilio

Aldo Agata

Alessandro Agostinone

Federica Aulizio

Giovanna Caprara

Paola Chiarieri

Massimiliano Cilli

Carlo Colucci

Gianluca De Martinis

Maria D’Angelo

Enrico D’Annunzio

Mirko Di Michele

Filippo Di Natale

Gianfranco D’Incecco

Claudia D’Innocente

Celestina Di Pasquale

Valentina Fascioli

Smeraldo Ferri Franchini

Berardino Fiorilli

Silvana Fratini

Arnaldo Gambardella

Guido Iachizzi

Enrico Mambella

Oscar Marano

Delia Montebello Di Silvestro

Andrea Nesci

Paride Orsini

Luca Pacchione

Maria Pavlova

Antonio Sicchio

Aneta Stoica

Paolo Verde

Udc-Pescara domani

Marson Behari

Giovanni Bono

Giiuseppe Bruno

Pierluigi Calderoni

Francesca Carretti

Margot Casalanguida

Doriana Cerasa

Emilia Caterina Cianci

Tiziana Cocciarficco detta Titti

Ornella Maria Consiglio

Soraya Cupido

Sara D’Apruzzo

Antonio Dell’Orso

Debora Caterina Del Vecchio

Federica D’Emidio

Annalisa Di Giovacchino

Emanuela Di Napoli

Nicoletta Eugenia Di Nisio

Adele Di Rocco

Maria Grazia Iodice

Marino Lamperini

Grazia Luongo

Riccardo Marco Padovano Lacchè

Patrizia Panunzio

Anna Letizia Pennese

Massimiliano Pignoli

Emilia Renzetti

Silvio Scatozza

Patrizia Starinieri

Angelo Tenaglia

Mattia Trusgna

Walter Valles

CARLO CONSTANTINI

Faremo grande Pescara

Katia Basilisco

Massimo Calisi

Giancarlo Canale

Luca Caramanico

Giacomo Cecchinelli

Matteo D'Alonzo

Sabrina D'Annunzio

Andrea Di Felice Giansante

Massimiliano Di Pillo

Fabrizio Ferri

Roberta Fontana

Simonetta Franco

Fiorindo Lupacchini

Feliciano Marcantonio

Anna Marrama

Cecilia Marzovilla

Francesco Marzovilla

Massimo Melizzi

Mario Pellicciotta

Daniela Pietrunti

Simonetta Quieti

Linda Ricci

Elisabetta Romualdi

Paola Scardone

Maurizio Valentini

Nuova Pescara

Maria Grazia Baiocchi

Valerio Tommaso Baldassarre

Sonia Maria Belli

Franca Berardi

Dario Boilini

Armando Bucci

Angelo Caccavale

Angelo Carminucci

Pietro Gianluigi Cetrullo

Maria Teresa Cristiano

Nicola De Camillis

Loredana Di Berardino

Giorgia Di Federico

Giacomo Di Persio

Domenico D'Intino

Francesco Foglietta

Vittorio Iovine

Fabio Mammarella

Dino Onofri

Claudia Orlando

Roberta Tinarelli

Manuel Trave

Maria Noemi Trivellone

Riccardo Varveri

Città del futuro

Lara Baviello

Mirella Bernardo

Simona Castaldi

Davide Desiderio

Alessandra Di Giulio

Toni Di Giulio

Maria Rosaria Di Maro

Marco Di Nino

Giuseppe Di Vincenzo

Enrico Faricelli

Giuliana Febo

Maria Rosaria Gagliardi

Gianluca Iarussi

Mario La Selva

Davide Marchionne

Vincenzo Orsini

Hua Qu Detta Gioia

Maria Concetta Spitilli

Emanuele Taraschi

Maria Roberta Tassone

Nicola Tumini

Paola Vivarelli

STEFANO CIVITARESE

Coalizione civica per Pescara

Francesca Cristini

Salvatore Acerbo

Mirella Clemente

Giovanni Agresti

Stefania Contento

Francesco Belfiglio

Letizia D'Alberto

Franco Cilli

Serena Doria

Bruno De Laurentiis

Patrizia Fedele

Enrico Di Ciano

Franca Gallerati

Antonio Di Nardo

Daniela Giammarco

Giovanni Dursi

Irene Marrone

Roberto Ettorre

Alessandra Nepa

Gabriele Ferri

Giovanna Quaranta

Armando Fragassi

Sabrina Ricci

Iuri Innamorati

Alessandra Rossi

Mostafa Khadem Akbari

Cinzia Rossi detta "Odilla"

Ivano Martelli

Monica Verrocchio

Alioune Mbaye detto "Luna"

Fabrizio Montefusco

Giancarlo Odoardi

GIANNI TEODORO

Scegli Pescara

Piernicola Teodoro

Roberto Ambrosini

Giorgia Bonifacio

Oscar Capricci

Daniela Ciancetta

Serena Colalongo

Linda De Luca

Roberta Dezio

Pierluigi Di Felice

Antonio Di Girolamo

Daniela Di Iorio

Domenico detto Mimmo Di Lorenzo

Katia Di Marco

Giorgia Di Vincenzo

Emilio D'Innocente

Katia Ferri

Andrea Giampietro

Alessandro Grande

Carmelinda Ilardo

Denise Marco Aurelio

Barbara Martella

Bruno Parente

Rocco Persico

Ramona Piermattei

Nicola Giuseppe Primavera

Isida Quaglia

Paola Santurbano

Gabriella Saraullo

Clara Sorino

Agnese Tolli

Philippe detto Filippo Trusgnach

Giuseppe Vitulli

GIANLUCA BALDINI

Riconquistare l'Italia

Alberto Terra

Alessandra Finocchio

Alessandro Ciccolallo

Andrea Corvini

Andrea Franceschelli

Angela Salvatore

Anna Chiara Granata

Antonello Di Nardo

Arianna Valeri

Barbara D'Angelo

Carlo Spatola Mayo

Christian Di Marco

Claudio Orsini

Davide Berardi

Eliana Di Giacomo

Fabio Placido

Fabrizio Aloisi

Federica Durantini

Giorgio Martelli

Laura Desiderioscioli

Lorenzo D'Onofrio

Luca Mirabilio

Mara Caroè

Maria Calò

Mario Scognamiglio

Raffaela Di Vincenzo

Sabatino Anzellotti

Stefania De Leonibus

CASAPOUND ITALIA

Laura Cavaliero

William Baraldi

Adriano Barone

Pietro Bozza

Elisa Bronico

Matteo Casasanta

Ruperto Cavaliero

Alessandro Cimmaruta

Laura Contaldo

Selenia De Felice

Andrea Dall'Aglio

Marco Desideri

Gianna Adele Di Bernardo

Michele Di Censo

Elisa Di Fazio

Alessandro Di Filippo

Alfredo Di Marzio

Fabrizio Di Valerio

Stefano Difino

Marco Fornaroli

Mattia Furiano

Ilaria Iaciancio

Matteo Iervese

Havana Lorito

Marco Maggiori

Alfredo Domenico Mangia

Andrea Nembi

Fabrizio Pierdomenico

Maria Lucia Plutino

Emma Porrini

Andrea Scurti

Lara Soccio

Redazione Independent