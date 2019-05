Elezioni Montesilvano: tre candidati sindaci. I nomi degli aspiranti consiglieri

ELEZIONI MONTESILVANO: TRE ASPIRANTI SINDACI. SETTE LISTE E PARTITI COI NOMI DEGLI ASPIRANTI CONSIGLIERI. A Montesilvano, quinta citta' d'Abruzzo per numero di abitanti, sono in corsa per prendere il posto del primo cittadino uscente, Francesco Maragno, 3 candidati sindaco: Ottavio De Martinis (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Montesilvano in Comune); Enzo Fidanza (Pd-Progressisti per Montesilvano e Annozero); Raffaele Panichella (Movimento 5 Stelle). Di seguito le liste e partiti di supporto:.

MOVIMENTO 5 STELLE

Panichella Raffaele

Aceto Antonella

Agostinone Giuliano

Ballarini Paola

Bucci Giovanni

Calvi Patrizia

Cavaliere Michelangelo

Colleluori Barbara

D'Agostino Antonio

De Bernardinis Federica

Del Gallo Valentina

Di Blasio Yuri

Di Nardo Di Maio Peppino

Di Pasquale Massimiliano

Fagnani Alessandro

Laganà irene

Lodebole Lilla

Pellegrini Rita Pisana

Perriello Maria Carmela

Straccini Gabriele

Transi Loredana

Vendola Gianfranco

CENTRODESTRA

Fratelli d'Italia

Paolo Di Blasio

Aurelio Cilli

William Cirone

Loredana Cugini

Francesco Di Pasquale

Marco Evangelista

Marco Aurelio Getulio Forconi

Patrizia Leone

Alfredo Manunzio

Antonino Marcheggiani

Mauro Orsini

Morena Pacchione

Erminio Papa

Valeria Pilone

Paola Sardella

Laura Silvetti

Giovanni Scaburri

Franca Simonelli

Alfredo Testa

Monica Zaccardi

Antonio D'Alimonte

Barbara Di Marco

Gianluca Di Girolamo

Noemi Berardinucci

Lega Salvini Abruzzo

Anthony Aliano

Paola Ballarini

Daniela Bottone

Stella Immacolata Cantelli

Deborah Raffaella Comardi

Enea D’Alonzo detto Enea

Ernesto De Vincentiis

Corrado Di Battista

Valentina Di Felice

Emiliano Di Genova

Barbara Di Giovanni

Norma Rosa Di Pentima

Nicoletta Di Santo

Gabriele Di Stefano

Luca Fusco

Daniele Iezzi

Giuseppe Manganiello

Giuseppe Menè

Roberta Natale

Danilo Palumbo

Remo Scarsella

Antonello Sciarretta

Adriano Tocco

Carlotta Ursitti

Montesilvano in Comune

Simona Acciavatti

Sergio Agostinone

Alice Amicone

Gianluca Cantagallo

Gianluca Castellano

Paolo CilliLuca Cirone

Claudio Daventura

Marino De Ovidiis detto De Ovidis

Ferdinando Di Giacomo

Simona Di Nauta

Stefania Di Nicola

Mirko Di Pasquale

Feliciano D'Ignazio

Lucia Dissegna

Lucia D'Onofrio

Anna Maria Gagliardi

Mariapaola Giulietti

Roberta Iaione

Vittoria Luciani

Alessandro Pompei

Diletta Rosa

Lorenzo Silli

Francesco Tosti

Forza Italia Montesilvano

Francesco Maragno

Loreta Baldassarre

Flora Campolo

Valter Cozzi

Annarita D'Urbano

Mauro De Donatis

Carmelita De Patre

Valentina Di Blasio

Pierluigi Di Teodoro

Carlandrea Falcone

Bruno Gallo

Laura Giorgianni

Massimo Longaretti

Roberta Orsini

Stefano Palumbo

Maria Rosaria Parlione

Carmen Passariello

Igidio Petricca

Roberto Rosa

Damiana Rossi

Lino Ruggero detto Lino

Vanessa Tiberi

Fabrizio Trecco

Emilia Vasile

CENTROSINISTRA

Pd Montesilvano

Luca Ametta

Samantha Battista

Maurizio Carulli

Erica Di Censo

Romina Di Costanzo

Federica Di Giamberardino

Cinzia Di Marco

Mirella Gianfrancesco

Roberta Giansante

Stefano Girosante

Sara Granchelli

Giuseppe Leone

Massimiliano Marzoli

Anna Olivieri

Giulia Olivieri

Romeo Petraccia

Alfonso Piccari

Deborah Pizzuti

Antonio Sacconi

Antonio Salini

Carmine Pio Sciannamea

Diletta Scorrano

Alessio Sfamurri

Fabio Terrenzi

Anno zero Montesilvano

Najoua Ayari

Gabriella Chiulli

Fiorangelo Cutilli

Antonio De Nigro

Lucia Di Bello

Giuseppe Rocco Di Giampietro

Maurizio Di Lodovico

Daniela Di Muzio

Giuseppe Di Napoli

Gino Nino Di Nino

Cristina Di Pietrantonio

Errico Di Tillio

Annantonietta Fabbiani

Franco Fiorenzo

Giovanni Margiotta

Ciro Monfrecola

Rosa Pagliuca

Irene Claudia Pavone

Alessio Pisciella

Lucrezia Santavenere

Domenico Sciarretta

Giuseppe Scurci

Sergio Sergi

Redazione Independent