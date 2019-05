Elezioni Europee 2019. La Lega primo partito in Italia ed anche in Abruzzo

IL PARTITO DI SALVINI PRIMO IN ABRUZZO. Anche in occasione delle Elezioni Europee 2019 il partito guidato da Matteo Salvini ha sbancato raggiungendo il 35,31% dei voti. Al secondo posto il Movimento 5 Stelle tiene botta con il 22.44% dei voti mentre il Partito Democratico si è fermato al 16,96%. Forza Italia non ha raggiunto il 10%, esattamente il 9,39%, Fratelli d'Italia in leggera crescita con il 7,01% delle preferenze. +Europa-Italia in Comune e Pde Italia si fermano al 2,39%. La Sinistra e' arrivata all'1,70% seguita da Europa Verde (1,57%), Partito Comunista (1,12%), Partito Animalista (0,54%), Popolo della Famiglia-Alternativa Popolare (0,47%), Casapound-Destre Unite (0,46%), Popolari per l'Italia (0,21%), Forza Nuova (0,18%) e il Partito Pirata (0,17%).

UN ABRUZZESE SU DUE NON HA VOTATO. Decisamente piu' basso il dato di affluenza alle urne passato, a livello regionale, dal 64,13% del 2014 al 52,61% di questa tornata elettorale. Dato che si conferma anche nelle singole province: a Pescara dal 68,27% si e' passati al 59,13% dei votanti, a Chieti dal 60,44% al 49,87%, a L'Aquila dal 59,26% al 48,13% e a Teramo dal 69,89% al 54,05%.

ALLE ORE 14 INIZIA LO SCRUTINIO DELLE COMUNALI. Tra poco, alle ore 14, inizieranno gli scrutinii per conoscere i nuovi sindaci ed i nuovi consigli comunali di 99 comuni abruzzesi, tra cui tre sopra i quindicimila abitanti: Pescara, Montesilvano, Giulianova.

Redazione Independent