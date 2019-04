ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019: L'ELENCO DEI COMUNI ABRUZZESI AL VOTO. Il prossimo 26 maggio 2019 si vota per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali di 98 citta' e paesi della nostra Regione. Tra essi spiccano, sicuramente, le elezioni nella Città di Pescara e in quella che è considerata la quinta citta d'Abruzzo per numero di abitanti, Montesilvano.

In provincia di Teramo: Ancarano, Arsita, Campli, Canzano, Castiglione Messer Raimondo, Cellino Attanasio, Colledara, Fano Adriano, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Penna Sant’Andrea, Pineto, Rocca Santa Maria, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Torano Nuovo, Torricella Sicura e Tossicia.

In provincia dell’Aquila dovranno rinnovare il Consiglio comunale Capistrello, Introdacqua, Pacentro, Rocca di Mezzo, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio e Trasacco.

In provincia di Chieti: Altino, Ari, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Casalincontrada, Castel Frentano, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Fresagrandinaria, Gessopalena, Gissi, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, Santa Maria Imbaro, Schiavi d’Abruzzo, Taranta Peligna, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vacri, Villalfonsina e Villamagna.

In provincia di Pescara, oltre al capoluogo: Abbateggio, Bolognano, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Catignano, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Corvara, Farindola, Lettomanoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Rosciano, Salle, Torre de’ Passeri e Vicoli.

Redazione Independent