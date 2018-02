Elezioni 4 marzo: le regole pubblicitarie e gli spazi in vendita su AbruzzoIndependent.it

ACQUISTA IL TUO SPAZIO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE. AbruzzoIndependent comunica che intende mettere a disposizione, sul proprio portale di informazione, spazi elettorali a pagamento per le elezioni politiche 2018, che si terranno il prossimo 4 marzo 2018, in conformità delle norme dell’Agcom e di eventuali delibere specifiche che saranno emanate. Tali messaggi saranno chiaramente distinti, in quanto pubblicati negli appositi spazi destinati ai banner pubblicitari. Tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana. Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, coalizioni e singoli candidati che ne facciano richiesta. In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo. Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino ad una settimana prima della data delle elezioni. In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle elezioni, i banner verranno rimossi alla mezzanotte del giorno precedente le elezioni. Per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento è necessario scrivere via mail a info@abruzzoindependent.it.

AbruzzoIndependent.it applicherà queste regole:

• I banner pubblicitari, a scorrimento, potranno essere pubblicati fino alle ore 24 del giorno precedente alle elezioni con le seguenti modalità di massima: pubblicità sul web: saranno inseriti nella parte superiore del sito o laterale destra in home page e nelle sezioni news.

• Sulla pagina facebook del quotidiano, con possibilità di inserire anche brevi videospot. Sarà cura del committente fornire a AbruzzoIndependent.it i files già pronti per la pubblicazione.

• Le prenotazioni andranno effettuate almeno 3 giorni precedenti alla pubblicazione e pervenire esclusivamente agli indirizzi email info@abruzzoindependent.it

• Il pagamento è sempre anticipato.

• AbruzzoIndependent.it accetterà ordini richiesti da ogni parte politica, movimento, candidato, a cui verrà emessa fattura con formula di pagamento anticipato.

• Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia con riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative regolamentari. Per ulteriori informazioni è possibile prendere contatto con Costantino Spina, direttore commerciale, al 320-0413623.

Redazione Independent