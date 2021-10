Eletti i nuovi sindaci delle città abruzzesi

Nei 5 comuni in ballottaggio al secondo turno solo a Lanciano gli elettori hanno eletto un sindaco di centro destra, in tutti gli altri i cittadini hanno scelto un primo cittadino di centro sinistra o vicino al centro sinistra, in gran parte confermando le amministrazioni uscenti. A Vasto, il comune col maggior numero di abitanti (oltre 41.000), una percentuale alta di cittadini si è recata alle urne (pari al 50,94%). In base ai dati disponibili non ancora del tutto definitivi, sarà eletto sindaco il candidato del centro sinistra Franco Menna votato da olte il 50,9% degli elettori, mentre il candidato del centro destra Guido Giangiacomo non ha superato il 39% dei consensi. A Lanciano, dove i risultati sono pressochè definitivi, ha votato il 41,49% degli elettori. Solo nella città del Miracolo Eucaristico, tra le 5 in ballottaggio, ha vinto il centro destra. Il suo candidato, Filippo Paolini, con una percentuale vicina al 50% ha sconfitto Leo Marangiu del centro sinistra su cui probabilmente non sono confluiti molti voti del M5S. A Francavilla, dove ha votato il 48,11% degli aventi diritto, le previsioni sono confermate dai risultati. Infatti la candidata del centro sinistra Luisa Russo è il nuovo Sindaco di Francavilla al Mare ottenendo un consenso (69% dei voti) di gran lunga maggiore dello sfidante del centro destra Roberto Angelucci (31% dei voti). Anche a Roseto degli Abruzzi (votanti 41,47%), i dati risultati definitivi confermano che Mario Nugnes, a capo di una lista centro sinistra, si è aggiudicato lo scanno di sindaco con più del 56% dei voti contro il candidato sostenuto dal centro destra William Di Marco che ha ottenuto il 44% dei voti. Infine a Sulmona, la città col più alto numero di votanti (51,05%), il centro sinistra è risultato vincitore con il suo candidato Gianfranco Di Piero che, con una percentuale superiore al 50%, favorito anche dal ritiro inaspettato del candidato del centro destra Andrea Gerosolimo (35% dei voti).