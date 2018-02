Dovè il vero problema

DOV'E' IL VERO PROBLEMA. Mercoledi il Presidente Trump avra' una riunione con i presidi delle scuole di questa nazione e con un certo numero di studenti. Parleranno di molte cose: che cosa si puo' fare per rendere sicure le scuole, per controllare gli ingressi a giovani con larghe borse, per istruire guardie speciali che potranno unirsi ai ragazzi senza farsi riconoscere, vestiti in abiti civili. C'e, pronta, una lunga lista di "cose da fare", problemi da risolvere. E forse qualcosa di utile verra' fuori dal meeting. Tuttavia, mentre i pareri politici rimbalzano come palline di ping pong, nessuno ha finora parlato del vero problema dei giovani che sparano nelle scuole uccidendo dozzine d innocenti. Nessuno dice che il vero problema sta nelle famiglie, quelle che esistono, quelle che se ne fregano dei loro figlii che amano le armi e lo dicono a gran voce, quelli che sono lasciati liberi da padri e madri, o che purtroppo vivono in istituti dove l'affetto, l'amore dei genitori non esiste. Ieri se tornavo a casa e mi lamentavo con mio padre perche' il mio insegnante mi aveva rimproverato, dopo la chiacchierata mio padre mi faceva arrivare un bel ceffone.. Il giorno dopo a scuola rispettavo l'insegnante e i suoi consigli. Oggi, in America, se papa' ne dice quattro al figlio discolo, subito ill maschietto chiama la polizia e denuncia suo padre. E' la verita'. Percio' il ragionamento dovrebbe iniziare propro tra lemura domstiche. Ma, credetemi, le probabilita' di successo in questo campo, sono pochissime.

Benny Manocchia