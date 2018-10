Dopo sei anni il Pescara è primo in classifica di Serie B. Adesso si balla!!!

IL PESCARA UNA SQUADRA VERA: QUATTRO SU QUATTRO ALL'ADRIATICO. Sono passate sette partite ma questa squadra è una squadra vera. Quattro su quattro all'Adriatico, zero sconfitte sono i numeri del Pescara di Bepi Pillon, bravissimo a gestire questo gruppo, ed adesso meritatamente primo in classifica di Serie B con 15 punti. Benevento non pervenuto, Fiorillo inoperoso e incolpevole sulla punizione Viola. Per il resto dominio biancazzurro coò capitano Brugman che avrebbe potuto chiudere la gara con un punteggio piu' rotondo. Migliore in campo per distacco Machin in gol oggi insieme al 'Pitone' Leonardo Mancuso. Adesso è festa grande per i tifosi che sognano .... la trasferta in Liguria a La Spezia.

TABELLINO: PESCARA BENEVENTO 2-1 (primo tempo 1-0)

Reti: 37' Mancuso, 51' Viola, 53' Machin