Domenica 10 ottobre la cerimonia per i ‘Ciattè e ‘Delfino d’Oro’

Proclamati i vincitori del “Ciatte'” e “Delfino” del 2021. La cerimonia si terra’ domenica 10 ottobre a Palazzo di Citta’. Il premio e’ stato istituito nel 2003 per celebrare i pescaresi illustri, coloro che hanno scelto la citta’ di Pescara come centro della loro vita e quanti nel mondo le hanno dato lustro con la loro attivita’ professionale. Il premio viene consegnato nel giorno del Santo patrono, San Cetteo. Questi i premiati dell’edizione 2021: ‘Ciatte’ d’oro’ alla memoria a Vittorio Maturo (sport), Claudio Palma (cultura), Enrico Summonte (cultura), Guido Giancaterino (cultura). Ciatte’ d’oro a: Luca De Meo (economia); Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta (cultura); Padre Guglielmo Alimonti (sociale); Uberto Crescenti (cultura); Pierluigi Lelli Chiesa (medicina); Franco Danelli (economia e sociale). ‘Delfino d’oro’ a: Gaetano Paludetti (medicina); Giuseppe D’Altrui (sport); Marco D’Altrui (sport). Menzione speciale ad Alessandro Di Rocco e Domenico Alferj, rispettivamente pilota di elicottero e pilota di Canadair intervenuti per spegnere l’incendio alla Pineta dannunziana dell’1 agosto scorso