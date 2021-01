Domani in forma privata l'ultimo saluto al Cav. Valentino Di Bartolomeo

Saranno celebrati domani i funerali del Cavaliere Valentino Di Bartolomeo, ex commissario capo della polizia penitenziaria, prima di Pescara e poi di Chieti. La cerimonia, in forma strettamente privata, si terrà domani, martedì 19 gennaio alle 14.30, nella Chiesa del cimitero di Montemitro, in provincia di Campobasso, dove nacque 65 anni, prima di trasfersi in Abruzzo per motivi lavorativi.

Arruolato nel 1978, è stato dal 1991 al 1996 alla guida del reparto nella Casa Circondariale San Donato di Pescara, successivamente, fino al 2015 anno del suo pensionamento, al Sant'Anna di Chieti. Ascoltava moltissimo i detenuti, con cui aveva un dialogo costante. Definito da tutti il volto buono del carcere, viene ricordato per la grande umanità che ha contraddistinto la sua vita e la sua carriera. Cavaliere della Repubblica, insignito della medaglia d’oro alla benemerenza da Papa Giovanni Paolo II, il suo obiettivo è sempre stato quello di integrare la rigorosa istituzione penitenziaria nel contesto sociale e culturale della città.

La redazione tutta rinnova la vicinanza alla moglie Gabriella e ai figli Livio e Flavio.