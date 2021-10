Domani c’è Assemblea generale dei soci FAP ACLI

É stata convocata dal segretario provinciale Liliana Martinelli, secondo statuto e regolamento, la riunione dell’assemblea generale dei soci FAP Acli provinciale di Pescara, in data 13 ottobre 2021, alle ore 7:00 prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione in data 14 ottobre 2021 alle ore 17:30 presso la sede associativa di Pescara, via P. Gobetti n122, per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Segretario provinciale.

2) Adeguamento dello Statuto ai sensi delle vigenti normative in materia.

3) Inerenti e conseguenti.