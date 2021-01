Dolore e sgomento a Miglianico per la scomparsa di Matteo

Non ce l'ha fatta Matteo Giansalvo, il18enne di Miglianico colpito alla tempia domenica dal fratello maggiore, con un rullo usato per la tinteggiatura delle pareti, al culmine di una lite avvenuta in casa. E' spirato nel pomeriggio di oggi all'Ospedale Civile di Pescara, dove era stato trasportato subito dopo l'accaduto. La famiglia distrutta dal dolore ha dato il consenso all’espianto degli organi. Al tempo stesso si aggrava la posizione del fratello. Domani è prevista in videoconferenza l’udienza di convalida con il giudice Luca De Ninis e il pm Giancarlo Ciani. Una doppia tragedia per la famiglia e per tutta la comunità miglianichese.