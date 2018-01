DIVORZIO TRA DUE PARTI DI UNA REGIONE. Immaginate una situazione che potrebbe svilupparsi nel nostro Abruzzo: una larga fetta della regione, diciamo circa 7 mila km quadrati e circa 1 milione di persone, decidono di staccarsi, di separarsi dal resto. Per creare un nuovo stato, si', insomma, regione, indipendente dal resto dell'Abruzzo. Perche'? Perche' stanchi di quanto accade nella nostra terra, nulla di positivo. Ora, cambiate registro, anche perche' tutto quanto descritto sopra non accadra' mai, e rivolgete lo sguardo verso la California, il piu' vasto stato in America, con 38 milioni di abitanti. Li', davvero, una larga fetta della California ha chiesto di volere creare un nuovo stato che non vuole avere nulla a che fare con il resto di quella regione. I perche', in questo caso, sono duri, spesso incredibili, nel senso che la gente che vuole fuori e' pronta a tutto. California e' uno stato molto bello, che pero' si adagia su una vasta falla pronta a creare Armageddon. Il passato insegna che con i terremoti non si scherza. Inoltre, politicamente lo stato e' gestito da politici che vorrebbero la Calif piena zeppa di immigrati, senza parlare delle tasse che continuano ad aumentare. E il gioco e' fatto. Ma mentre il nostro Abruzzo rimarra' intatto, pur nelle sue problematiche, la California rischia davvero di spezzarsi in due e finire in pieno Oceano Pacifico.

Benny Manocchia