Divieto di utilizzo dell’acqua potabile della condotta del Comune di San Valentino

Con Ordinanza n. 9 del 12/10/2021, contingibile edurgente, il Sindaco Antonio D’Angelo dispone la non potabilità dell’acqua per qualsiasi uso alimentare, anche previa bollitura, nel Comune di San Valentino.

L’Ordinanza segue i risultati delle analisi condotte sui campioni prelevati, che hanno riscontrato valori non compatibili (presenza di batteri coliformi e di batterio Clostridium Perfringens) ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 31 del 02/02/2001 “Attuazione della Direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”.

I campionamenti, effettuati dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della ASL di Pescara, diretto dalla dr.ssa Adelina Stella, e le analisi eseguite dall’ARTA di Pescara, sono stati necessari per i numerosi casi di disturbi intestinali verificatisi, a partire da domenica 10 ottobre, tra i cittadini del Comune di San Valentino.