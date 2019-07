Disastri Maltempo - Sul sito del Comune spuntano i moduli per richiedere i danni

DISASTRO MALTEMPO - SUL SITO DEL COMUNE SPUNTANO I MODULI PER RICHIEDERE I DANNI. Sul sito del Comune di Pescara spuntano i moduli per richiedere i danni da maltempo. L'assessore comunale di Pescara, Eugenio Seccia, ha parlato dei rimborsi per i danni al patrimonio edilizio e alle attivita' economiche e produttive e al patrimonio pubblico e delle procedure.

I rimborsi possono presentare apposita istanza attraverso i moduli messi a disposizione sul portale dell' Ente a questo link: http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=119&IDbando=550

Restano i dubbi sulle tempistiche ma soprattutto sui fondi che dovrebbero essere stanziati dal Governo Conte per affrontare questa emergenza gravissima. Al momento in cui scriviamo non e' stato ancora dichiarato ufficiale lo stato di calamita'.

Redazione Independent