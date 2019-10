Direttore di ufficio postale si impossessa di 340mila euro dei propri clienti

PESCARA: SEQUESTRATI BENI PER 70.000 EURO A DIRETTORE UFFICIO POSTALE. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, nel mese di novembre 2018, hanno portato a compimento l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Pescara per il reato di peculato, nei confronti del Direttore pro tempore di un ufficio postale della provincia di Pescara, il quale, abusando delle proprie funzioni, nel periodo fra il 2015 ed il 2018, si era appropriato indebitamente di denaro sottratto dai rapporti intrattenuti da numerosi correntisti postali per circa 340.000 euro.

L’attività ha permesso di rinvenire e sottoporre ad un primo sequestro per equivalente immobili e disponibilità finanziarie per circa 62.000 euro.

Ma cosa ancor più particolare è risultato il tentativo dell’indagato di sottrarre al sequestro quanto possibile ed in particolare, spogliandosi simulatamente della proprietà della sua autovettura, acquistata da meno di due anni.

Infatti presso gli uffici del P.R.A. di Pescara, i Finanzieri, che si erano ivi recati per sottoporre a sequestro un'autovettura di proprietà dell’indagato, appuravano che la stessa stata “venduta” ad un familiare, per l'importo dichiarato di 10.000 euro, proprio in quella mattinata.

I mirati accertamenti eseguiti dalle Fiamme Gialle, hanno consentito di raccogliere elementi sufficienti a dimostrare come l’autovettura fosse rimasta sempre nella disponibilità dell’indagato e che, quindi, il trasferimento di proprietà sarebbe stato solo fittizio, in quanto posto in essere con l’unico fine di evitare il provvedimento di sequestro emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Tali risultanze venivano rappresentate alla Procura della Repubblica, che richiedeva ed otteneva dal GIP del Tribunale di Pescara, l’emissione di un decreto di sequestro preventivo dell’automobile, ritenendo che di fatto la vendita fosse simulata. Così è stato possibile pervenire al sequestro della stessa, per un valore totale di beni ad oggi individuati e sequestrati a fini della successiva confisca, di 70mila euro.

Redazione Independent