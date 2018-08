Dietrofront della Casini, la sindaca di Sulmona ha ritirato le dimissioni

LA SINDACA DI SULMONA HA RITIRATO LE DIMISSIONI. In una lettera il primo cittadino Annamaria Casini ha motivato la decisione di ritirare le diissioni perché "convinta di non poter lasciare la città all'ennesimo e lungo commissariamento prefettizio". Proprio oggi, infatti, scadono i venti giorni che la legge assegna ai sindaci per poter confermaare o revocare eventuali dimissioni dalla carica. Nella lettera protocollata in Comune indirizzata al segretario comunale e ai consiglieri comunali di Sulmona il sindaco sottolinea che in questi giorni intensi ha parlato con la gente comune, con coloro che hanno sostenuto la sua candidatura, con gli elettori e gli operatori economici, ascoltando le loro opinioni, le loro critiche, i loro timori e le loro sollecitazioni. "Il nostro territorio è minacciato da ridimensionamento o chiusure di servizi essenziali, come sanità, giustizia, istruzione e progetti impattanti, primo tra tutti quello Snam, che potrebbe compromettere definitivamente una prospettiva di rinascita della città - spiega il sindaco - proprio per questo per ciò che la città dovrà affrontare nel breve periodo, ma anche rispetto alle potenzialità che possono essere colte da un'amministrazione in carica - conclude il sindaco - oggi sono convinta di non poter lasciare la città". Oggi è stato convocato alle ore 15 il consiglio comunale in seduta straordinaria nel corso del quale il sindaco comunicherà all'assise civica le motivazioni della decisione.

Redazione Independent