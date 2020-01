Diciottenne fermato nel traffico-caos con due chili di marijuana a bordo

18ENNE FERMATO DALLA POLIZIA NEL TRAFFICO-CAOS. NASCONDEVA 2 KG. DI MARIJUANA. La polizia stradale di Teramo, sulla statale 16 all'altezza di Pineto, ha fermato per un controllo una Fiat Panda condotta da un diciottenne teramano. Il controllo ha permesso di trovare 2 chili di marijuana all’interno di una busta sigillata, nascosta sotto il sedile del conducente. La perquisizione estesa poi all’abitazione ha anche consentito il ritrovamento di 48 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana, oltre a bustine per il confezionamento di dosi per lo stupefacente e un bilancino di precisione. Tutto era nascosto in un cassetto della camera da letto del giovane.

Redazione Independent