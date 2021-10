Di Tommaso punta la 48esima Cronoscalata della Castellana

Il driver abruzzese Francesco Di Tommaso punta la cronoscalata di Orvieto. Impegni lavorativi, legati alla sua officina in continua evoluzione ed espansione, non gli hanno permesso di prendere parte a gran parte delle gare che si sono disputate nell’anno corrente. Ed è per questo che Francesco vuole ben figurare, per regalare una soddisfazione al suo team ai suoi tifosi e a se stesso, per poi concedersi un anno sabbatico, e riprendere le gare nel 2023. Sono 200 gli iscritti alla Cronoscalata della Castellana di Orvieto, finale nazionale del Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) che si disputa il prossimo weekend. Vista anche la qualità di piloti e auto da corsa che saranno presenti al via, provenienti da tutta Italia, si prevede una dura lotta per la vittoria finale. La cronoscalata, giunta alla sua 48esima edizione, è valida come finale nazionale del Tivm. Un importante appuntamento per il driver di Pianella, a bordo della Peugeot 308 RC, e per la sua scuderia: la RC Racing dei fratelli Abate. L’adrenalina inizia a salire per un’edizione del tutto rinnovata e che si annuncia ad alto tasso di spettacolarità per la classica umbra, una delle corse in salita più apprezzate non solo per gli aspetti sportivi e tecnici dell’evento e per la varietà del tracciato di gara. Quest’anno Orvieto diventa la “capitale” delle cronoscalate del Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) in quanto ne sarà la finale nazionale (oltre che ultima e decisiva prova del TIVM Centro). Sono dunque attesi i migliori protagonisti da tutte le tre zone del TIVM (Nord, Centro e Sud), con l’aggiunta della competizione dedicata alle affascinanti auto storiche. E allora occhi puntati su Orvieto e sul giovane pilota abruzzese.