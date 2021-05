DETAILING: LA NUOVA FRONTIERA PER LA CURA DELLA PROPRIA AUTO. Abbiamo un’ossessione per gli accessori per la nostra auto, curiamo la pulizia regolarmente, ma ancora non siamo soddisfatti perché ci sembra che manchi ancora qualcosa per avere un veicolo perfetto.

La soluzione si chiama detailing ed è la nuova frontiera per la cura dell’auto. E allora, dopo aver trovato dei tappetini online e aver impreziosito l’estetica del nostro abitacolo con oggetti ricercati e originali, è arrivato il momento di far fare il salto di qualità alla nostra amata auto.





Cos’è il detailing?

L’obiettivo principale del detailing è quello di rendere l’auto come se fosse appena uscita dalla concessionaria, valorizzandone al massimo le caratteristiche estetiche. Una serie di pratiche mirate, svolte da professionisti del settore, grazie anche a prodotti specifici, in grado di ridare freschezza l’auto, eliminando tutte quelle imperfezioni che spesso vengono sottovalutate o tralasciate attraverso i lavaggi canonici.

Quali operazioni ricomprende il detailing?

Ogni detailer procede in maniera diversa offre servizi differenziati in base all’auto con la quale si trova a operare e alle richieste del cliente. Questi riguardano la pulizia degli interni e delle superfici esterne.

Superfici interne

Si tratta del grosso del lavoro e richiederà un impegno maggiore e delle tempistiche più lunghe. Questo perché si tratta delle parti dell’auto che di solito vengono trascurate maggiormente dai proprietari. A rendere il compito ancora più gravoso è la presenza di angoli e spazi angusti difficili da pulire, uniti a macchie persistenti di vario tipo. Una pulizia così in profondità e meticolosa richiede l’utilizzo di prodotti specifici e di attrezzi come spazzole, macchinari a vapore e e aspirapolveri con una discreta potenza.

Nello specifico, gli step per la pulizia delle parti interne prevedono:

L’uso preliminare di un aspirapolvere sui tappeti e tutte le altre superfici in tessuto presenti dentro l’abitacolo. Le stesse superfici vengono spazzolate a fondo e sfregate con l’utilizzo di prodotti altamente sgrassanti, in grado di eliminare lo sporco più ostinato. Una procedura particolarmente lunga e stancante che richiede molta pazienza se si vogliono ottenere risultati che si avvicinano alla perfezione. Si procede a questo punto con la pulizia di qualsiasi altra superficie interna alla macchina, dagli sportelli ai cristalli, passando per il cruscotto e il vano portaoggetti. Anche in questo caso la pulizia sarà facilitata da prodotti ideati specificamente per questo tipo di attività e che permettono di ottenere un tipo di pulito e di lucentezza che altrimento rimarrebbero un miraggio. Infine, si utilizzeranno spray appositi con l’obiettivo di eliminare i cattivi odori . Passaggio necessario se si è possessori di animali domestici , o se si ha l’abitudine di consumare cibo all’interno dell’abitacolo. La fragranza può sceglierla il proprietario dell’auto, ma bisogna ricordarsi di comunicare la propria preferenza al detailer.

Superfici esterne

Le parti esterne hanno comunque una loro importanza perché sono quelle che vengono viste da tutti e che quindi va a determinare la loro prima impressione. Una verniciatura della carrozzeria resta sempre il modo migliore per ridare splendore all’auto, ma anche il detailing può garantire risultati degni di nota. Si andrà a lavorare sui vetri, sulle ruote e gli pneumatici sino ad arrivare ai cerchioni. In questi casi il nemico numero uno si chiama grasso e per eliminarlo completamente saranno necessari prodotti sgrassanti e detergenti abbastanza aggressivi.

I passaggi per la pulizia delle superfici esterne ricomprendono:

Un lavaggio preliminare per togliere lo sporco più consistente e ostinato , che si conclude con un’attenta asciugatura. Le tracce residue di acqua e sapone vengono eliminare attraverso apposite barrette d’argilla che hanno il compito di far fuori qualsiasi tipo di impurità. Si passa poi alla fase della lucidatura per ridare lucentezza alla carrozzeria. Infine si procede con l’applicazione di uno strato di prodotto sigillante in grado di garantire quella finitura con effetto lucido che tutti i proprietari d’auto sognano.







Redazione Independent