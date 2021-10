Delusione Pescara all’Adriatico arriva il primo Ko della stagione

Emozioni, per gli ospiti, all’Adriatico di Pescara per il settimo turno del campionato di Lega Pro Girone B. La gara con la Reggiana finisce 2-3 per gli emiliani grazie ad un rigore allo scadere, anzi al 90esimo, dì Zamparo e che apre la prima ‘mini crisi’ della stagione per i biancazzurri. Eppure nella seconda frazione era arrivato il pari di Ferrari subentrato a Clemenza ma non è bastato per chiudere la gara. I ragazzi di Auteri hanno subito la voglia ed il carattere della squadra allenata da Baresi che prima ha acciuffato il pareggio con Lanini e poi si è presa i tre punti e la vetta della classifica. La partita ha visto anche tre espulsi, due nelle file del Pescara, cioè Diambo per rosso diretto e Di Gennaro. Segnali di nervosismo, questi ultimi, che devono far riflettere e anche molto la nostra società in vista del mercato di gennaio. La prossima sfida è in casa della Virtus Entella lunedì 11 ottobre.



PESCARA – REGGIANA 2-3 (finale)

Marcatori: Guglielmotti (R) al 34′, D’Ursi (P) al 40′; Ferrari (P) al 61′, Lanini (R) al 73′, Zamparo al 90′ su rigore.

PESCARA: Di Gennaro, Cancellotti, Ingrosso, Illanes, Zappella, Diambo, Memushaj, Rasi (80′ Nzita), Clemenza (60′ Ferrari), De Marchi (71′ Rauti), D’Ursi (81′ Rizzo). A disposizione: Radaelli, Sorrentino, Valdifiori, Marilungo, Galano, Bocic, Sanogo. Allenatore: Auteri.

REGGIANA: Venturi (6′ Voltolini), Contessa, Rozzio, Camigliano (60′ Cauz), Rosafio, Cigarini, Neglia (60′ Radrezza), Luciani (70′ Rossi), Zamparo, Guglielmotti, Sciaudone (70′ Lanini). A disposizione: Voltolini, Sorrentino, Chiesa, Libutti, Laezza, Anastasio, Del Pinto, Muroni. Allenatore: Baresi (Diana squalificato).

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino. Assistenti: Amir Salama di Ostia Lido e Giuseppe Pellino di Frattamaggiore. Quarto ufficiale: Giorgio Vergari di Bari.

Ammoniti: Rozzio al 18′, Auteri al 78′, Cancellotti al 94′. Espulsi: Diambo con rosso diretto all’83’; Di Gennaro all’87’; Rosafio al 92′.