DELFINO KO IMMERITATO A PERUGIA: IN GOL GLI EX PESCARESI VERRE E GYOMBER. Non è un bel momento per il Delfino Pescara 1936 guidato da Bepi Pillon. Al "renato Curi" di Perugua arriva la terza gara senza vittorie. Il risultato di 2-1 per il Perugia segna le marcature degli ex biancazzurri Gyomber e Verre, l'uomo che regalò il gol promozione a Trapani. Nella ripresa la rete Melengoni con un siluro da fuori aveva riacceso le speranze. Nel finale Dragomir ha salvato i padroni di casa sullo scatenatissimo Monachello, entrato da poco. Nel prossimo turno il Pescara, fermo a quota 23 in classifica di Serie B, ospiterà il Carpi nell'anticipo di venerdì allo "Stadio Adriatico".

TABELLINO PERUGIA-PESCARA 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 42' Verre (Per.); 51' Melegoni (Pes); 64' Gyomber (Per);



Perugia (4-3-1-2): Gabriel, Ngawa, Gyomber, Cremonesi, El Yamiq, Dragomir, Bordin (80' Mazzocchi), Kingsley, Verre, Vido (86' Bianchimano), Mustacchio (69' Kouan). All. Nesta.



Pescara (4-3-3): Kastrati, Ciofani, Gravillon, Perrotta, Del Grosso, Melegoni, Brugman, Machin, Marras (82' Monachello), Mancuso (82' Del Sole), Crecco (68' Cocco). All. Pillon.



Arbitro: Davide Ghersini di Genova



Ammoniti: 35' Bordin (Per.)

Redazione Independent