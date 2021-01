Da oggi partono le prenotazioni per il vaccino per over 80 e categorie fragili

Da oggi, lunedì 18 gennaio, sarà possibile prenotare il vaccino della Pfizer/BioNTech per le persone di età superiore agli 80 anni e per tutti coloro che hanno una disabilità. La prenotazione andrà effettuata sulla piattaforma telematica regionale per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro il Covid-19. Potranno registrarsi al sistema le persone con disabilità o fragilità, gli ultra 80enni e tutti coloro appartenenti alle categorie indicate tra quelle destinatarie della vaccinazione nella prima fase e non ricomprese nelle fasi preliminari della campagna. Le adesioni sono per i soli residenti in Abruzzo e per tutti coloro che per motivi di lavoro, assistenza o cura, siano domiciliati e siano seguiti dalla rete regionale delle cure primarie.

Per accedere alla piattaforma è necessario preliminarmente munirsi del codice fiscale e numero di tessera sanitaria, e del codice di esenzione per le categorie fragili. Dopo essersi collegati all’indirizzo web https://sanita.regione.abruzzo.it/ va scelta l’opzione servizi online. Si aprirà una pagina di presentazione: cliccando su “accedi ai servizi” si passerà al menu generale. In basso, le ultime due finestre sono riservate all’iniziativa. L’utente dovrà individuare la sua categoria e procedere. Il sistema fornirà una serie di informazioni generali, prima di richiedere l’inserimento del codice fiscale e del numero di tessera sanitaria. Il passaggio successivo prevede l’inserimento dei dati anagrafici e l’indicazione della categoria in cui essere compresi.

Sono state predisposte anche dei numeri di telefono per chi non dovesse essere in grado di poterlo fare telematicamente: I numeri sono: 0859218691, 0859218692, 0859218693. Saranno in funzione dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Anche gli Urp delle Asl regionali forniranno assistenza ai cittadini:

Asl 1 (provincia dell’Aquila) tel. 0862368685 – 0863499943 – 0864499455

Asl 2 (provincia di Chieti) tel. 800171718

Asl 3 (provincia di Pescara) tel.0854253201/2/5/6/7

Asl 4 (provincia di Teramo) tel.0861420401/316/319/311