Crescita shock della violenza domestica in lockdown

PANDEMIA: CRESCE LA VIOLENZA DOMESTICA. Le misure restrittive imposte dalla pandemia, con l’isolamento e la convivenza forzata in casa, hanno acuito il già preoccupantefenomeno della violenza domestica. Nell’ultimo anno, a partire dal primo lockdown dello scorso marzo, secondo l’Istat le richieste di aiuto al numero 1522 sono aumentate del 73%. Ildato ancora più allarmante, se possibile, è che 7 donne su 10 non denunciano la violenza subìta.

Numeri inquietanti -e purtroppo prevedibili nei contesti familiari già disagiati prima della diffusione della pandemia- che hannofatto suonare l’allarme. È nata così “I colori delle Donne”, la campagna di sensibilizzazione che partirà il prossimo 7 marzo-non a caso alla vigilia della festa della donna- e si snoderà per tutto l’anno attraverso quattro eventi che coincideranno con altrettante giornate celebrative di respiro internazionale.

Nel rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dalla pandemia, gli incontri con “I colori delle Donne” sisvolgeranno on line, sulla piattaforma Zoom.

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti.Ci si iscrive registrandosi a questo link: https://samyadeicolori.it/i-colori-delle-donne/ .

Ciascun appuntamento si caratterizzerà per i contenuti e gli approfondimenti di alto spessore, configurandosi come un momento di incontro-dibattito (aperto a tutti) ma anche come strumento formativo e divulgativo, di sensibilizzazione ed aiuto per le donne.

Di seguito il calendario degli eventi:

• 7 marzo , vigilia dell’8 marzo in cui si celebra in tutto il mondo la G iornata internazionale dei diritti della d onna

• 6 maggio , G iornata mondiale del c olore

• 12 settembre , G iornata internazionale per la c ooperazione

• 25 novembre , G iornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Aderiscono a “I colori delle Donne”:

• 3 madrine d’eccezione: Sarah Cosmi , Valeria Altobelli e Eva Henger

• la conduttrice Aurora Marchesani , che coordinerà l’evento di apertura del 7 marzo (dalle ore 17 alle ore 20 su Zoom )

• diverse organizzazioni no profit impegnate nel sostegno alle donne in difficoltà come Mission Onlus , Viva Vi t toria , Komen , Fondazione Donati Zucchi e Casa dell a Donna

• l’azienda Radivo Holding , che ha sposato a pieno i princìpi e l e finalità dell’iniziativa

• numerose trainer specializzate nei percorsi sul risveglio del femminile sacro

Samya Ilaria Di Donato è l’ideatrice e la promotrice de “I colori delle Donne”: «In tempi di pandemia le donne si sono ritrovate ad essere madri, mogli, donne delle pulizie, organizzatrici dellaroutine sconvolta dal confinamento in casa; oltre che donne lavoratrici, manager e/o imprenditrici. Ma anche a subire nuovi e più frequenti episodi di violenza, magari anche sotto gli occhi deipropri figli perché i dati ci dicono che oltre il 45% di queste donne è madre – spiega - Di fronte a questi numeri terrificanti è nata “I colori delle Donne”, non solo una campagna di sensibilizzazione ma un vero e proprio aiuto per le donne in questo periodo». Samya Ilaria Di Donato è coach del Motomondiale, business counselor per numerose aziende italiane ed estere, trainer in cromodiscipline, imprenditrice specializzata in neuromarketing. Il suo ultimo lavoro è il volume “Archetipi delle donne. Un cuore che aiuta il creato” (Gagliano Edizioni), in cui l’autrice, insieme a Salvatore Sealiah Marinò, indaga l’animo femminile attraverso 33 archetipi delle donne della Bibbia.

Redazione Independent