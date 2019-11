COUPON E CODICI SCONTO: ECCO COME RISPARMIANO GLI ITALIANI. Gli italiani stanno imparando a risparmiare sempre di più su Internet per mezzo dei coupon e dei codici sconto. I saldi online contribuiscono in modo significativo alla diffusione di questi strumenti, come dimostrano i 240mila internauti che si mettono alla ricerca di prezzi convenienti per le proprie calzature preferite o per i capi di abbigliamento più diversi. Il settore fa registrare, in ogni caso, una crescita che si può considerare esponenziale, con più di 6 milioni di consumatori italiani che non intendono lasciarsi sfuggire le occasioni che vengono messe a disposizione dai coupon e dai codici sconto. Non era facile preconizzare un successo di questa portata, almeno facendo riferimento ai dati dello scorso anno: nel 2018, infatti, sono stati più o meno 4 milioni gli utenti che si sono serviti degli sconti promozionali.

IL RICORSO AI CODICI SCONTO DA NORD A SUD. Volendo prendere in esame i trend dal punto di vista temporale e su base geografica, si può scoprire che a scegliere più spesso i buoni messi a disposizione dai siti specializzati e dalle riviste sono stati gli abitanti di Napoli, quelli di Roma e quelli di Milano. Tuttavia, buoni numeri sono anche quelli fatti registrare dagli utenti di Bologna e di Torino. Insomma, non c’è grande città in Italia che non sia stata colpita dal fenomeno dei codici sconto.

PERCHE' E COME VENGONO USATI I CODICI SCONTO. I coupon vengono sfruttati per gli acquisti più diversi e per uno shopping estremamente eterogeneo: non solo per i beni di consumo più comuni, ma anche per gli oggetti di valore più elevato. In qualsiasi caso è attiva la caccia ai codici sconto, e non è certo un caso che tra il 2017 e il 2019 l’utilizzo dei coupon si sia contraddistinto per un’impennata del 50 per cento. La prima posizione nella graduatoria regione per regione spetta alla Lombardia, seguita dal Lazio e, sul terzo gradino del podio, dalla Campania. Prendendo in esame la graduatoria agli ultimi posti, invece, si scopre che il fanalino di coda è il Molise, dove in tutto il 2018 sono stati adoperati appena 5mila buoni sconto.

IL CYBER MONDAY. In molti casi i codici sconto sono stati concepiti in maniera specifica per il Cyber Monday, e ovviamente gli utenti non hanno potuto che approfittarne. Per chi non lo conoscesse, il Cyber Monday è la versione tecnologica del Black Friday: cade, appunto, il lunedì successivo al venerdì nero, e per l’occasione gli sconti e le promozioni si applicano unicamente ai prodotti di elettronica e agli articoli tecnologici.

IL FENOMENO DEL BLACK FRIDAY. Lo stesso Black Friday, ovviamente, è una delle occasioni in cui i codici sconto ottengono il maggiore successo. La media italiana parla, per il 2018, di 1 milione di coupon che sono stati sfruttati sia per l’acquisto di prodotti tecnologici che per lo shopping nel settore dell’arredamento, senza dimenticare gli accessori di moda e i capi di abbigliamento. Al Black Friday del 2019 mancano poche settimane, e tutto lascia pensare che il numero di codici sconto che verranno usati online sarà ancora più alto rispetto allo scorso anno.

IL RUOLO DEI SALDI ONLINE. Se molte aziende e numerosi marchi hanno già predisposto una pagina dedicata al prossimo Black Friday, non bisogna sottovalutare il ruolo dei tradizionali saldi online, che a loro volta hanno messo in mostra una crescita significativa. Certo, i numeri sono ben lontani da quelli fatti registrare dal Black Friday, ma anche questo evento è capace di attirare l’attenzione dei consumatori interessati al risparmio.

Redazione Independent